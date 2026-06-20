Педагогов Башкирии приглашают на конкурс «Воспитать человека–2026»

Минпросвещения России и Российский детско-юношеский центр открыли приём заявок на всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека – 2026». Заявки принимаются до 26 июля включительно.

К участию приглашают не только школьных учителей и воспитателей детских садов, но и педагогов колледжей, вузов, учреждений дополнительного образования, советников директоров по воспитанию, инспекторов ПДН и специалистов музейной педагогики.

В этом году в конкурсе представлено семь номинаций:

- «Гражданско-патриотическое воспитание» (приурочена к Году единства народов России),

- «Семья и школа»,

- «Воспитание и социализация личности»,

- «Навигаторы детства»,

- «Воспитание и современные технологии»,

- «Дошкольное воспитание» (новая номинация),

- «Музейная педагогика» (новая номинация).

Как уточнили в региональном минпросвещения, состязание пройдёт в три этапа: отборочная кампания, полуфинал в заочном формате и очный финал. Итоги заочного этапа подведут в октябре 2026 года.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

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