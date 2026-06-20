Минпросвещения изменит программу старших классов с 2027 года

С 1 сентября 2027 года в России вступит в силу обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт для старшеклассников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По его словам, главная задача — сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям.
Ключевое нововведение: школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Ранее обязательным было углублённое изучение двух предметов.
Также изменятся программы по математике, физике, химии и биологии — они станут более прикладными. Кроме того, в перечень метапредметных результатов включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.
«Утвердить проект предполагается в июле», — заключил Кравцов.
Ранее в Башкирии назвали число стобалльников по профильной математике.
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