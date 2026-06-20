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07:09 (UTC+5), 20 Июня 2026

Башкирию в финале конкурса «Учитель года» представит Ангелина Степанова

Радий Хабиров призвал всю республику болеть за педагога.

Фото: Радий Хабиров | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина

Глава Башкирии Радий Хабиров в своей традиционной рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал об учителе русского языка и литературы Ангелине Степановой, которая этой осенью представит республику в финале всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026».

«Ангелина Дмитриевна – педагог молодой. Работает в уфимском физико-математическом лицее № 93, который сама когда-то окончила. К выбору профессии подходила осознанно. Сомнений не было никаких: мама – воспитатель детского сада, старшая сестра – учитель. Преподаватели родной школы тоже сыграли большую роль – уже в детстве девушка хотела быть такой же умной и начитанной, как они. Мне кажется, у неё всё получилось», — написал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что, несмотря на возраст и не самый большой стаж, у Ангелины Степановой уже есть хорошие достижения. Её ученики достойно выступают на олимпиадах и конференциях.

«А мы всей республикой будем болеть за Ангелину Дмитриевну и верим, что она обязательно войдёт в число лучших учителей России», — подчеркнул Радий Хабиров.

Он также добавил, что в Башкортостане гордятся школьными педагогами, ценят их непростой, но очень важный труд и стараются во всём поддерживать.

«Это касается и тех, кто только собирается связать свою жизнь с этой благородной профессией. В рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" в нашей стране недавно стартовала кампания "Учитель навсегда". Её главная площадка – навигатор Будьучителем.рф, который рассказывает о возможностях для профессионального образования и развития. Наши вузы и колледжи ждут абитуриентов», — заключил Глава республики.

Ранее сообщалось, что трое молодых учёных из Башкирии получат стипендии президента.

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