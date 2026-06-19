Отдых по-новому: как лагерь «Маяк» встречает детей со всей Башкирии

В самом сердце Кигинского района Башкортостана, среди соснового бора с его целебным воздухом, еще с 1978 года работает детский оздоровительный лагерь «Маяк». На протяжении последних нескольких лет здесь идет масштабное обновление, которое превращает некогда скромный лагерь в современный центр детского отдыха. Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке федерального бюджета.
Новый корпус — новые возможности
Главное обновление этого года — современный быстровозводимый жилой модуль. И это не просто стены и крыша — это пространство, где у каждого ребёнка есть своё удобное место.
Общий объем средств на его строительство составил 34,5 миллиона рублей: 30 миллионов были выделены из федерального бюджета, а 4,5 миллиона — из республиканского. Это уже второй модульный корпус в «Маяке», первый построили два года назад, рассказала корреспонденту «Башинформа» директор Дома пионеров и школьников Кигинского района Рима Мухаметдинова.
«Новый корпус, как и первый, рассчитан на 49 человек — 47 детей и двух вожатых. 13 комнат для детей и одна комната для вожатых. Комнаты благоустроенные, в каждой собственный санузел. Новая мебель, шкафы, кровати, постельное бельё. И это все по программе», — поделилась директор.
«Отопление у нас электрическое», — добавила она, отметив, что пока лагерь работает в сезонном режиме, но обновлённая инфраструктура даёт возможность задуматься о круглогодичной работе.
Обновления коснулись не только нового модуля. В прошлом году благодаря той же программе в «Маяке» провели капитальный ремонт пищеблока: заменили кровлю, окна и двери, обновили фасад и внутренние помещения, а также полностью модернизировали систему отопления и сантехническое оборудование. Теперь питание детей готовят в современных условиях, что особенно важно для растущего организма. В пищеблоке установили видеонаблюдение и пожарную сигнализацию — безопасность здесь стоит на первом месте.
По словам Римы Мухаметдиновой, в лагере организовано шестиразовое питание.
Доступно и востребовано
Лагерь принимает детей со всей республики — из Уфы, Кигинского, Салаватского, Белокатайского, Дуванского, Архангельского, Чишминского и Мечетлинского районов. Прошлым летом здесь отдохнули более 450 ребят, и в этом году лагерь готов к встрече с ещё большим числом школьников.
Программа отдыха в «Маяке» насыщенная и разнообразная. Дети не только спят, едят и отдыхают, но и участвуют в творческих и спортивных конкурсах, мастер-классах, экскурсиях. Обновлённая инфраструктура позволяет проводить мероприятия на новом уровне — больше пространства, больше возможностей.
В этом году, как отметила собеседница агентства, для юных отдыхающих разработали уникальную программу смен, привязанную к важным датам и темам.
«Первая смена у нас — Год единства. Вторая — Движение Первых. А третья — „Орлята России“», — пояснила Мухаметдинова.
Атмосферу создают не только мероприятия. «Приглашаем из Уфы различные мастер-классы, свои педагоги из Дома пионеров тоже проводят занятия, приезжают из Дома культуры с концертами. Завтра у нас прощальная вечеринка для первой смены с раздачей мороженого и дискотекой», — поделилась планами директор.
По словам Римы Мухаметдиновой, есть семьи, которые привозят сюда детей по 7-8 раз. И это понятно, учитывая стоимость путевки до 30 тысяч рублей. Однако многие дети отдыхают бесплатно. В этом году в «Маяке» за две смены отдохнут около 100 детей участников специальной военной операции, а также около 300 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дети, находящиеся под опекой.
Обновление «Маяка» — лишь часть масштабной работы в республике. За четыре года в Башкирии обновили 16 объектов инфраструктуры в детских лагерях, построили 13 новых жилых корпусов и отремонтировали два пищеблока.
По словам Главы республики Радия Хабирова, впереди — ещё более масштабные планы. Поручено разработать республиканскую долгосрочную программу модернизации загородных лагерей до 2030 года, чтобы каждый ребёнок в Башкортостане мог отдыхать в современных, безопасных и комфортных условиях.
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