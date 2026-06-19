Отдых по-новому: как лагерь «Маяк» встречает детей со всей Башкирии

В самом сердце Кигинского района Башкортостана, среди соснового бора с его целебным воздухом, еще с 1978 года работает детский оздоровительный лагерь «Маяк». На протяжении последних нескольких лет здесь идет масштабное обновление, которое превращает некогда скромный лагерь в современный центр детского отдыха. Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке федерального бюджета.

Новый корпус — новые возможности

Главное обновление этого года — современный быстровозводимый жилой модуль. И это не просто стены и крыша — это пространство, где у каждого ребёнка есть своё удобное место.

Общий объем средств на его строительство составил 34,5 миллиона рублей: 30 миллионов были выделены из федерального бюджета, а 4,5 миллиона — из республиканского. Это уже второй модульный корпус в «Маяке», первый построили два года назад, рассказала корреспонденту «Башинформа» директор Дома пионеров и школьников Кигинского района Рима Мухаметдинова.

«Новый корпус, как и первый, рассчитан на 49 человек — 47 детей и двух вожатых. 13 комнат для детей и одна комната для вожатых. Комнаты благоустроенные, в каждой собственный санузел. Новая мебель, шкафы, кровати, постельное бельё. И это все по программе», — поделилась директор.

«Отопление у нас электрическое», — добавила она, отметив, что пока лагерь работает в сезонном режиме, но обновлённая инфраструктура даёт возможность задуматься о круглогодичной работе.