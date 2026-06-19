В Башкирии за четыре года обновили 16 летних лагерей

За четыре года благодаря федеральной поддержке в детских лагерях Башкирии отремонтировали и построили 16 объектов инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава республики Радий Хабиров.
Так, к этому сезону отремонтировали столовые в лагерях «Друг природы» Давлекановского и «Колос» Стерлитамакского районов. Еще в трех лагерях – в «Маяке» Кигинского, «Алом парусе» Зианчуринского и ДОЛ им. А.П. Гайдара Туймазинского районов – построили быстровозводимые жилые модули.
Всего с 2023 года в шести лагерях республики появились 13 новых жилых корпусов, а также отремонтированы один медицинский и два пищевых блока.
Летняя оздоровительная кампания в этом году охватит более 450 тысяч школьников. Для них открыты 1822 лагеря, из которых 100 являются загородными.
«Желаю ребятам хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом», – написал Радий Хабиров.
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