В Башкирии за четыре года обновили 16 летних лагерей

За четыре года благодаря федеральной поддержке в детских лагерях Башкирии отремонтировали и построили 16 объектов инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Так, к этому сезону отремонтировали столовые в лагерях «Друг природы» Давлекановского и «Колос» Стерлитамакского районов. Еще в трех лагерях – в «Маяке» Кигинского, «Алом парусе» Зианчуринского и ДОЛ им. А.П. Гайдара Туймазинского районов – построили быстровозводимые жилые модули.

Всего с 2023 года в шести лагерях республики появились 13 новых жилых корпусов, а также отремонтированы один медицинский и два пищевых блока.

Летняя оздоровительная кампания в этом году охватит более 450 тысяч школьников. Для них открыты 1822 лагеря, из которых 100 являются загородными.

«Желаю ребятам хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом», – написал Радий Хабиров.