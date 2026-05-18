Каникулы со смыслом: где отдохнут и чему научатся школьники Башкирии летом

Детский отдых — это не только сон и еда. Тема на особом контроле у федерального центра. 28 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко собрал глав регионов и поставил задачу.
«Безопасность и доступность — приоритет номер один. Этим летом должны работать лагеря всех типов. И главное — максимально охватить отдыхом детей участников СВО, ребят из приграничных территорий и воссоединённых регионов», — заявил Чернышенко.
Глава Башкортостана Радий Хабиров, участвовавший в совещании, держит руку на пульсе. На совещании 12 мая о готовности к летнему сезону ему лично докладывал министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.
«Самое главное — безопасность детей», — дал указания руководитель региона профильным ведомствам и главам муниципалитетов.
Согласно представленному докладу, уже в первые дни лета в республике откроются 1940 площадок (в 2025 году — 1899). В их числе 1091 пришкольный лагерь с дневным пребыванием, где отдохнут 111,7 тысячи детей.
Еще 739 мест отдыха откроются для 24 тысяч подростков, которые хотят совместить лето с посильной работой и заработком, 10 палаточных лагерей — для 1800 юных туристов и романтиков. В 100 загородных лагерях смогут поправить здоровье 63-64 тысячи детей.
Но этим перечень не ограничивается. Особый акцент в республике делают на так называемых малозатратных формах отдыха — это экскурсии, походы, спортивные соревнования и мастер-классы. В таких мероприятиях примут участие еще 232 тысячи детей.
Таким образом, всеми формами летнего отдыха в Башкортостане займут 442 тысячи школьников.
Летняя кампания — удовольствие недешевое, но и экономить на детях в регионе не принято. По данным минфина РБ, на эти цели в бюджете республики заложено порядка 2,97 млрд рублей. Кроме того, Башкирия продолжает выполнять социальные обязательства, делая летний отдых доступным для особых категорий детей.
В 2026 году на отдых детей участников специальной военной операции из бюджета выделено 66,4 млн рублей. Эта мера поддержки действует в Башкортостане с декабря 2022 года. Уже во время зимних и весенних каникул бесплатные путёвки получили 1260 детей, а предстоящим летом планируется отправить в лагеря ещё 3000 школьников.
Также Башкирия в четвертый раз примет детей с подшефных территорий. С июня в республиканских лагерях отдохнут 600 ребят из Луганской и Донецкой народных республик (включая 504 ребенка из города Красный Луч) и 50 сопровождающих. Всего же с 2022 года республика подарила солнечное лето уже 5279 детям Донбасса.
В этом сезоне республика сделала ставку на масштабную модернизацию: от капитального ремонта пищеблоков до возведения современных жилых корпусов. К 1 июня — официальному старту летнего сезона — детские лагеря Башкирии встретят юных гостей в обновленном виде.
Карта обновлений включает сразу несколько районов. Так, современная реконструкция завершается в лагерях «Друг природы» (Давлекановский район) и «Колос» (Стерлитамакский район).
И это еще не все. Три новых жилых корпуса появятся в лагере им. А. П. Гайдара (Туймазинский район), а также в ДОЛ «Маяк» (Кигинский район) и «Алый парус» (Зианчуринский район). Инвестиции в комфорт составили 133,6 млн рублей.
По словам министра просвещения Ильдара Мавлетбердина, за предыдущие три года в шести лагерях построили 13 жилых модулей, отремонтировали два пищеблока и один медицинский блок.
Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, республика активно участвует в федеральном проекте, позволяющем ремонтировать существующие здания.
«К федеральному финансированию добавляются республиканские деньги, вкладываются и районы. Ситуация с фондом лагерей стабильно становится лучше», — подчеркнул он.
В 2026 году отдых — это не просто каникулы, а большая образовательная стратегия. Поскольку год объявлен Годом единства народов России и Годом большой и дружной семьи в Башкирии, программы всех лагерей будут строиться вокруг этих ценностей.
Ключевые акценты сезона — патриотическое воспитание с упором на историю и уважение к корням, развитие профессиональных навыков в сфере IT (БПЛА), спорте и искусстве.
Флагманом такой работы остается парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе. Опыт прошлых лет показал: детям интересны нестандартные форматы. К примеру, в смене «Юный спецназовец» трудные подростки учились дисциплине у бойцов СВО, а участники смены «Страна героев», объединившей 22 региона, осваивали управление дронами и даже участвовали в настоящих археологических раскопках.
Как признавалась юная Асель Юдаева из отряда «Хранители истории», ей очень понравилось участвовать в археологических раскопках: «Мы изучали основы музейного дела, участвовали в раскопках. Особенно понравились раскопки. Мы, к примеру, нашли скелет».
Как рассказали в региональном минпросвещения, масштабные задачи требуют сильных кадров. Этим летом в лагерях республики будут работать почти 30 тысяч человек (29 964), из которых 16 510 — педагоги. Их подготовкой занимаются ведущие вузы региона. Перед стартом сезона все сотрудники пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.
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