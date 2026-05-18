Каникулы со смыслом: где отдохнут и чему научатся школьники Башкирии летом

Детский отдых — это не только сон и еда. Тема на особом контроле у федерального центра. 28 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко собрал глав регионов и поставил задачу.

«Безопасность и доступность — приоритет номер один. Этим летом должны работать лагеря всех типов. И главное — максимально охватить отдыхом детей участников СВО, ребят из приграничных территорий и воссоединённых регионов», — заявил Чернышенко.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, участвовавший в совещании, держит руку на пульсе. На совещании 12 мая о готовности к летнему сезону ему лично докладывал министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

«Самое главное — безопасность детей», — дал указания руководитель региона профильным ведомствам и главам муниципалитетов.

Согласно представленному докладу, уже в первые дни лета в республике откроются 1940 площадок (в 2025 году — 1899). В их числе 1091 пришкольный лагерь с дневным пребыванием, где отдохнут 111,7 тысячи детей.