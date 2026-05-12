В Башкирии этим летом в лагерях отдохнут свыше 201 тысячи детей

Более 80% учреждений уже получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, сообщил на оперативном совещании правительства министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин.
Свыше 111 тысяч детей будут заняты в пришкольных лагерях. В лагерях труда и отдыха отдохнут 24 тысячи ребят, в загородных стационарных лагерях — 63,4 тысячи, в лагерях палаточного типа — 1800 детей. Всего этим летом различными формами организованного отдыха планируется охватить 201,3 тысячи детей. Другими активностями, включая походы, экскурсии, пришкольные площадки, мастер-классы, трудоустройство, будет занято свыше 231 тысячи школьников республики.
В этом году республика примет на отдых 600 детей из ДНР и ЛНР. Приоритетное внимание уделяется детям участников СВО — для более чем 3 тысяч детей будут организованы бесплатные профильные смены.
С детьми будут работать порядка 30 тысяч сотрудников, включая 16,5 тысячи педагогов и почти 4 тысячи вожатых.
На предстоящую летнюю оздоровительную кампанию выделено почти 3 млрд рублей. Количество детских лагерей в республике с каждым годом растет, выделяются средства на ремонт существующих. В этом году появится еще три загородных стационарных лагеря в Туймазинском, Кигинском и Зианчуринском районах.
«Самое главное – безопасность детей», — отметил Глава республики Радий Хабиров и поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов уделять этому вопросу пристальное внимание.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.