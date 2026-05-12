В Башкирии этим летом в лагерях отдохнут свыше 201 тысячи детей

Более 80% учреждений уже получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, сообщил на оперативном совещании правительства министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин.

Свыше 111 тысяч детей будут заняты в пришкольных лагерях. В лагерях труда и отдыха отдохнут 24 тысячи ребят, в загородных стационарных лагерях — 63,4 тысячи, в лагерях палаточного типа — 1800 детей. Всего этим летом различными формами организованного отдыха планируется охватить 201,3 тысячи детей. Другими активностями, включая походы, экскурсии, пришкольные площадки, мастер-классы, трудоустройство, будет занято свыше 231 тысячи школьников республики.

В этом году республика примет на отдых 600 детей из ДНР и ЛНР. Приоритетное внимание уделяется детям участников СВО — для более чем 3 тысяч детей будут организованы бесплатные профильные смены.

С детьми будут работать порядка 30 тысяч сотрудников, включая 16,5 тысячи педагогов и почти 4 тысячи вожатых.

На предстоящую летнюю оздоровительную кампанию выделено почти 3 млрд рублей. Количество детских лагерей в республике с каждым годом растет, выделяются средства на ремонт существующих. В этом году появится еще три загородных стационарных лагеря в Туймазинском, Кигинском и Зианчуринском районах.

«Самое главное – безопасность детей», — отметил Глава республики Радий Хабиров и поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов уделять этому вопросу пристальное внимание.