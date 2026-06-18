В Башкирии школьники сдадут ЕГЭ по информатике и иностранным языкам

По данным Рособрнадзора, на участие в экзаменах в эти дни зарегистрировано почти 226 тысяч человек. Экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.
На экзамен по информатике зарегистрировались около 147 тысяч человек. Минимальный балл ЕГЭ по информатике, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов.
ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Сдавать устную часть ЕГЭ по английскому языку планируют более 83 тысяч человек. Число участников ЕГЭ по другим иностранным языкам примерно на уровне количества сдававших письменную часть экзамена. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Письменная и устная часть экзамена оцениваются в совокупности. Письменную работу участники ЕГЭ по иностранным языкам написали 15 июня.
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