В Башкирии школьники напишут тесты по биологии, иностранному и географии

Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 3659 ППЭ; около 121 тысячи организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ; более 8 тысяч общественных наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора и подведомственных организаций.
На ЕГЭ по биологии в этот день зарегистрировано почти 134 тысячи участников, экзамен пройдет в 3130 ППЭ во всех регионах России и за рубежом. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.
На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано более 24 тысяч человек, экзамен пройдет в 2295 ППЭ. При выполнении заданий можно использовать непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл ЕГЭ по географии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 37 баллов.
ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Письменную часть ЕГЭ по английскому языку планируют сдавать около 83 тысяч человек, экзамен пройдет в 2658 ППЭ. Письменную часть ЕГЭ по немецкому языку в основные сроки планируют сдавать 549 человек, по французскому — 384 человека, по китайскому — 388 человек, по испанскому — 145 человек. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности. Устную часть экзамена участники ЕГЭ сдадут 18 и 19 июня.
Ранее в Башкирии назвали число стобалльников ЕГЭ по химии, литературе и истории.
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