На стройке кампуса в Уфе работают почти тысяча человек

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров провёл очередной обход площадки строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Работы ведутся строго по графику, на объекте ежедневно трудятся около тысячи строителей и задействованы 34 единицы техники, сообщил глава регионального кабмина.

Андрей Назаров отметил, что площадка представляет собой «большой живой механизм», где особенно важна слаженность всех участников. Этот объект должен стать будущей средой для студентов, науки, исследований, бизнеса и технологических проектов.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день строители выполнили бетонную подготовку, фундаментную монолитную плиту, плиты перекрытия, кровлю стилобатной части и гидроизоляцию стен. Специалисты продолжают бетонировать и армировать стены и колонны, возводят этажи башен и монтируют инженерные сети. Параллельно ведутся отделка помещений, электромонтаж и внешнее благоустройство.

Напомним, завершение строительно-монтажных работ второй очереди кампуса планируется к концу 2026 года.