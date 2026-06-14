Советники по воспитанию из Башкирии поедут на всероссийский форум

Четыре специалиста из Башкирии победили в конкурсном отборе на всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство». Мероприятие пройдёт в Москве с 30 июня по 3 июля.
Всего участниками форума станут 268 советников директоров по воспитанию из 89 регионов России и Байконура, сообщили в региональном минпросвещения. От Башкирии в число победителей вошли:
— Диана Насибуллина (школа № 6 г. Туймазы),
— Лиза Давлетшина (школа № 8 г. Сибай),
— Камила Аглеева (Лицей № 96 г. Уфы),
— Елена Зинатуллина (школа с. Рощинский Стерлитамакского района).
Как отметила региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Полина Трапезникова, участие в форуме поможет педагогам обменяться лучшими практиками воспитания и перенять опыт коллег из других регионов.
Ранее сообщалось, что трое молодых учёных из Башкирии получат стипендии президента.
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