Советники по воспитанию из Башкирии поедут на всероссийский форум

Четыре специалиста из Башкирии победили в конкурсном отборе на всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство». Мероприятие пройдёт в Москве с 30 июня по 3 июля.

Всего участниками форума станут 268 советников директоров по воспитанию из 89 регионов России и Байконура, сообщили в региональном минпросвещения. От Башкирии в число победителей вошли:

— Диана Насибуллина (школа № 6 г. Туймазы),

— Лиза Давлетшина (школа № 8 г. Сибай),

— Камила Аглеева (Лицей № 96 г. Уфы),

— Елена Зинатуллина (школа с. Рощинский Стерлитамакского района).

Как отметила региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Полина Трапезникова, участие в форуме поможет педагогам обменяться лучшими практиками воспитания и перенять опыт коллег из других регионов.

Ранее сообщалось, что трое молодых учёных из Башкирии получат стипендии президента.