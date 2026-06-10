Сборная Башкирии привезла 8 медалей с международной олимпиады по физике

Команда Башкортостана завоевала восемь медалей на международной олимпиаде по физике KAIPhO, которая проходила на базе КНИТУ имени А. Н. Туполева. В интеллектуальном состязании участвовали представители 17 стран, рассказал министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

Уровень задач международной олимпиады значительно выходил за рамки школьной программы. В младшей лиге девятиклассникам предлагались задания, соответствующие российским стандартам 10 класса, с серьёзными математическими требованиями.

По итогам интеллектуальных состязаний в старшей лиге золотую медаль завоевал Марк Штро из инженерного лицея № 83 имени М.С. Пинского (10 класс). Серебро — у Никиты Едренкина (лицей № 153, 11 класс), Романа Самсонова (инженерный лицей № 83, 11 класс) и Урала Азнабаева (физико-математический лицей № 93, 11 класс). Бронзу взяли Кирилл Рыбаков и Тимур Гильманов (физико-математический лицей № 93, 10 класс), а также Максим Гордиенко (лицей № 123, 10 класс). Все они уфимцы.

В младшей лиге серебряным призёром стал Андрей Камский (инженерный лицей № 83, 9 класс). Бронзовые медали — у Владислава Исянбаева (лицей № 9, Сибай, 9 класс) и Амиры Загировой (лицей № 153, Уфа, 9 класс).

Особого признания, по словам министра, заслуживают юные участники младшей лиги, которые показали блестящие результаты в условиях программы, объективно опережающей их класс обучения.

Ильдар Мавлетбердин поздравил юных физиков, их родителей, учителей и тренеров с блестящим завершением олимпиадного сезона и пожелал новых научных и интеллектуальных вершин. Отдельные слова благодарности он направил главному тренеру сборной Анне Шишкиной за системную подготовку и развитие талантов.

Ранее стало известно, что школьницы из Уфы и Сибая представят республику на слёте «Экология без границ» в составе сборной страны.