Юные экологи из Башкирии вошли в сборную России

Представительницы Башкирии представят регион в составе сборной страны на слёте юных экологов России и Беларуси «Экология без границ». Это воспитанница детского эколого-биологического центра Сибая Самира Валеева и учащаяся центра образования № 35 Уфы Екатерина Русских. Они вошли в число 35 лучших школьников страны, отобранных из более чем 200 конкурсантов, сообщили в минпросвещения республики.
Конкуренция на отборе была серьёзной. Сначала ребята проходили тестирование, затем из 151 претендента отобрали 35 финалистов. Отбор проводился по номинациям: юные почвоведы, ботаники, орнитологи, энтомологи и гидробиологи.
Слёт «Экология без границ» пройдёт с 6 по 11 июля в национальном парке «Смоленское поозёрье» (Смоленская область). В нём примут участие 70 юных экологов из России и Беларуси.
Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Ранее школьница из Уфы стала лауреатом всероссийского конкурса сочинений.
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