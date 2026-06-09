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02:48 (UTC+5), 09 Июня 2026

Юные экологи из Башкирии вошли в сборную России

Школьницы из Уфы и Сибая представят республику на слёте «Экология без границ».

Фото: пресс-служба | минпросвещения РБ
Альфия Аглиуллина

Представительницы Башкирии представят регион в составе сборной страны на слёте юных экологов России и Беларуси «Экология без границ». Это воспитанница детского эколого-биологического центра Сибая Самира Валеева и учащаяся центра образования № 35 Уфы Екатерина Русских. Они вошли в число 35 лучших школьников страны, отобранных из более чем 200 конкурсантов, сообщили в минпросвещения республики.

Конкуренция на отборе была серьёзной. Сначала ребята проходили тестирование, затем из 151 претендента отобрали 35 финалистов. Отбор проводился по номинациям: юные почвоведы, ботаники, орнитологи, энтомологи и гидробиологи.

Слёт «Экология без границ» пройдёт с 6 по 11 июля в национальном парке «Смоленское поозёрье» (Смоленская область). В нём примут участие 70 юных экологов из России и Беларуси.

Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее школьница из Уфы стала лауреатом всероссийского конкурса сочинений.

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