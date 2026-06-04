Школьница из Уфы стала лауреатом всероссийского конкурса сочинений

Школьница из Уфы вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. По итогам экспертной оценки учащаяся башкирской гимназии № 102 имени Равиля Бикбаева Нэркэс Асылгужина стала лауреатом в номинации «Сочинение о своей культуре на русском языке».

Как сообщили в региональном минпросвещения, в этом году конкурс объединил 615 участников из 82 субъектов страны, а также представителей двух стран СНГ. Работы были представлены на 38 родных языках – каждая из них стала отражением живого культурного опыта, семейной памяти и языковой традиции.

Для школьников этот конкурс стал уникальной возможностью рассказать о культуре, языке, традициях и личном отношении к наследию своего народа.

Справка

Конкурс проводится Федеральным институтом родных языков при поддержке министерства просвещения России.