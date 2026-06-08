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04:50 (UTC+5), 08 Июня 2026

Более 16 тысяч выпускников Башкирии напишут ЕГЭ по математике

Для проведения экзаменов задействовано 160 ППЭ по всей республике.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Сегодня, 8 июня, основной период ЕГЭ продолжается экзаменами по математике базового и профильного уровней. В Башкирии в этот день испытания пройдут для более чем 16 тысяч выпускников, сообщили в региональном минпросвещения.

Математика является обязательным учебным предметом для получения аттестата о среднем общем образовании. Базовую математику выпускники сдают только для получения аттестата, тогда как профильный уровень выбирают те, кому результат ЕГЭ по математике необходим для поступления в вуз.

По данным ведомства, базовую математику сегодня сдают 9,7 тысячи выпускников, профильную — почти 6,5 тысячи участников.

Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе — для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.

Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа (180 минут), экзаменационная работа включает 21 задание. На профильную математику отводится 3 часа 55 минут (235 минут), работа состоит из двух частей и включает 19 заданий.

Выпускники, получившие на экзамене неудовлетворительный результат, а также завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья либо не явившиеся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут пересдать математику на базовом или профильном уровне в резервные сроки — 23, 24 и 25 июня.

Как ранее писал «Башинформ», основной период ЕГЭ в 2026 году проходит с 1 июня по 9 июля. Следующие испытания — по иностранным языкам (письменная часть) и информатике — пройдут 11 июня.

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