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04:36 (UTC+5), 01 Июня 2026

В Башкирии стартует основной период ЕГЭ-2026

Марафон государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников открывают экзамены по истории, литературе и химии.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Сегодня, 1 июня, в Башкирии официально начался основной период сдачи Единого государственного экзамена. Первыми в расписании значатся экзамены по истории, литературе и химии. Эти предметы открывают марафон государственной итоговой аттестации для более 5 тысяч одиннадцатиклассников, сообщил глава регионального минпросвещения Ильдар Мавлетбердин.

«Период экзаменов требует предельной концентрации, однако важно помнить, что экзамены — это лишь проверка знаний на определённый момент времени. Волнение перед первым испытанием абсолютно естественно. Сейчас главное — собраться, сделать глубокий вдох и поверить в свои силы. Вы долго готовились и знаете гораздо больше, чем вам кажется.
Желаю всем удачи, спокойствия и отличных результатов!» — обратился он к выпускникам.

По данным минпросвещения РБ, всего в этом году для участия в ЕГЭ зарегистрированы около 17 тысяч школьников. Самым популярным предметом по выбору у выпускников вновь стала профильная математика — её выбрали около 62% участников. Традиционно высок интерес к обществознанию. При этом наблюдается рост популярности информатики, физики, биологии и химии.

Следующие самые массовые испытания пройдут 4 и 8 июня, в эти дни выпускники сдают русский язык и математику (базовый и профильный уровни) соответственно. На 11 июня запланированы обществознание и физика, на 15 июня — биология, география, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, на 18-19 июня — информатика и устная часть («Говорение») по иностранным языкам.

Резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам предусмотрены с 22 по 25 июня.

Как и в прошлому году, у выпускников есть дополнительный шанс улучшить результат. Пересдача одного из предметов по выбору состоится 8 и 9 июля. Эта возможность закреплена на постоянной основе.

Также стоит напомнить, что с 2026 года начало основного периода ЕГЭ синхронизировано с окончанием учебного года и официально начинается не ранее 1 июня. Это позволяет школам спокойно провести последние звонки, а выпускникам — получить несколько дополнительных дней для подготовки.

Для тех, кто не сможет сдать экзамены по уважительной причине или получит неудовлетворительный результат по обязательным предметам, предусмотрен дополнительный период с 4 по 25 сентября.

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