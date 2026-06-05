В Уфе начали подготовку школ к новому учебному году

В администрации Уфы состоялось заседание межведомственной комиссии по подготовке образовательных организаций к 2026-2027 учебному году. Совещание провела заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева, сообщает пресс-служба мэрии.

Вице-мэр отметила, что перед системой образования стоят задачи по созданию условий для комфортного и безопасного пребывания детей. Администрации районов уже сформировали приёмные комиссии, которые будут работать с 27 июля по 7 августа.

Начальник управления образования города Азат Батыршин доложил о ходе подготовки школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, акцентировав внимание на антитеррористических и противопожарных мероприятиях. Он также сообщил, что продолжаются строительство и капремонт школ и детсадов.

Подводя итоги, Гуллярия Ялчикаева подчеркнула, что приоритетными задачами на предстоящий учебный год остаются поддержание высокого уровня функционирования образовательных организаций и модернизация их материально-технической базы.

«Реализация этих мер будет способствовать повышению уровня комфорта и безопасности в школах, детских садах и других образовательных учреждениях», — отметила вице-мэр.

Ранее в Уфе взяли на контроль школы с низкими темпами ремонта.