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05:18 (UTC+5), 05 Июня 2026

В Уфе взяли на контроль школы с низкими темпами ремонта

Главная задача властей — обеспечить качественное выполнение ремонта и своевременно подготовить учреждения к новому учебному году.

Фото: Урал Кильсенбаев | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев провёл выездную проверку капитального ремонта школ в Орджоникидзевском районе Уфы. На этот раз в центре внимания оказались школы № 129 и № 109.

Поводом для визита стали замечания по темпам работ. За последний месяц строительная готовность объектов увеличилась всего на 8%. Сейчас школы имеют одинаковый показатель готовности — 53%.

На месте вице-премьер детально обсудил графики с подрядчиками и заказчиком. Несмотря на отставание, сроки сдачи объектов остаются неизменными.

«К 1 августа все ремонтируемые школы должны быть готовы к приёму учеников», — подчеркнул Урал Кильсенбаев.

Всего в этом году в Орджоникидзевском районе капитально ремонтируются пять школ. Контроль за ходом работ, по словам вице-премьера, продолжается в ежедневном режиме. Главная задача властей — обеспечить качественное выполнение ремонта и своевременно подготовить учреждения к новому учебному году.

Ранее сообщалось, что капремонт школ в Башкирии должны завершить до 1 августа.

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