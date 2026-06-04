Юные программисты Уфы завоевали награды на всероссийском конкурсе «24 bit»

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса медиатворчества и программирования «24 bit». Финал собрал более 600 одарённых школьников со всей страны. Башкортостан в номинации «Веб-разработка» представляли участники детского направления «Школы 21. Башкортостан», которые вернулись домой с четырьмя призовыми местами, сообщает пресс-служба правительства республики.

Конкурс проходил в двух возрастных категориях: 7–13 лет и 14–18 лет. Лучшие результаты показали:

— Марк Первушин — 1-е место (7–13 лет) с проектом «Мониторинг состояния двери»;

— Арслан Ахметов — 1-е место (14–18 лет) с проектом «Веб-сервис для анализа и суммаризации текста»;

— Эрнест Крылов — 2-е место с проектом «Онлайн-рисовалка»;

— Карим Ихтисамов — 3-е место с проектом «Электронный дневник».

Как отметила замминистра просвещения РБ Наталья Никитина, успех школьников стал закономерным итогом системной образовательной работы.

«В течение учебного года ребята дополнительно осваивали профильную программу „Программирование на Python, интернет вещей и основы машинного зрения“ в „Школе 21. Башкортостан“», — рассказала она.

Обучение в «Школе 21. Башкортостан» проходит на безвозмездной основе. Сейчас участниками детского направления являются 122 ребёнка в возрасте от 12 до 14 лет. Набор на следующий учебный год проводится после прохождения летнего отборочного интенсива.

Напомним, «Школа 21+» открыта на базе Межвузовского студенческого кампуса при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Справка

Конкурс «24 bit» проводился в рамках всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся «Траектория технической мысли-2025». Фестиваль включен в перечень олимпиад и творческих конкурсов минпросвещения России на 2024/25 учебный год.

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