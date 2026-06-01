Школьники Башкирии представили настоящие инженерные шедевры

В эти выходные в Уфе прошел региональный этап всероссийского конкурса «Юные техники и инновационные лидеры». Юные изобретатели привезли не просто «домашние задания», а реальные работающие прототипы — от космических приложений до приборов для бойцов.

Что только не придумали ребята: сложнейшие IT-алгоритмы, образовательные наборы «Юный техник-химия», медицинские приборы для мониторинга здоровья, а также инженерные решения для вездеходов, надежные рации, метеостанции и реабилитационные аппараты для участников СВО.

Торжественную церемонию открытия вместе с бессменным руководителем ЮТИ Екатериной Лычевой провел министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин. Он отметил, что с каждым годом уровень проектов растет в геометрической прогрессии, и этот сезон не стал исключением.

Но главная мотивация для участников еще впереди. Лучшие из лучших получат путевку на финал конкурса в Государственную думу, который пройдет в октябре 2026 года. И это еще не всё. Отдельные проекты, которые особенно впечатлили экспертов своей практической значимостью, представят на Всемирном фестивале молодежи этой осенью в Екатеринбурге.

По итогам конкурса жюри отметило проекты в самых разных номинациях. В номинации «Наставник года» победителем стал Сергей Бывальцев из уфимской «Техношколы: Звёздный»; в номинации «Медицина» — Искандер Харипов (Республиканский детский технопарк); в номинации «Промышленные технологии и инженерные решения» — Искандер Насыров из Чишминского района; в номинации «Транспортные технологии будущего» — Искандер Бакиров и Владислав Прянишников (Республиканский детский технопарк); в номинации «ИТ-решения в образовании» — Тимур Ахмадуллин и Ислам Заляев; в номинации «Популяризация науки и техники» — Анастасия Иммис и Дарья Иванова из уфимского лицея № 60; в номинации «Защита традиционных ценностей России» – Амира Исаева из Республиканского детского технопарка и Имиля Шакурова из Чишминского района. Специального приза от РЖД удостоен Аяз Вахитов (Чишминский район).

Ранее сообщалось, что почти 43% выпускников Башкирии выбирают естественно-научные направления.