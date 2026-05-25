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08:47 (UTC+5), 25 Мая 2026

Почти 43% выпускников Башкирии выбирают естественно-научные направления

Самыми популярными предметами стали математика, обществознание, информатика и физика.

Фото: скриншот видео | оперативное совещание правительства РБ
Альфия Аглиуллина

Доля выпускников Башкирии, сдающих ЕГЭ по инженерным и естественно-научным предметам, достигла 42,68% — годом ранее этот показатель составлял 39,72%, а в 2024-м — лишь 25,4%. Как сообщил министр просвещения Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании правительства, республика заняла второе место в России по этому направлению.

Самыми популярными предметами по выбору у 11-классников стали профильная математика (62,9%), обществознание, информатика (28,2%) и физика (24,7%). Среди девятиклассников четвёртый год лидирует информатика — её выбрали 55,5% выпускников.

Министр также рассказал о технических нововведениях предстоящей экзаменационной кампании. По его словам, с этого года республика переходит на передачу данных ЕГЭ по федеральной защищенной сети через платформу «ГосТех». Также Башкортостан участвует в эксперименте по использованию российского Linux при проведении экзаменов. Кроме того, регион вошел в пилотный проект подачи заявлений на ЕГЭ через портал «Госуслуги» — и стал самым многочисленным по количеству участников среди 20 регионов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за сдвига сроков ЕГЭ и ОГЭ начнутся в июне.

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