В Башкирии в честь 25-летия ЕГЭ выпускникам подарили «волшебный шоколад»

Пока выпускники по всей стране сдают единый государственный экзамен, в Караидельском районе Башкортостана решили поддержать ребят самым необычным способом. В честь 25-летнего юбилея ЕГЭ здесь прошла акция «Волшебный шоколад, выбор будущего».
Инициатива, как рассказал министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин, была призвана подарить ребятам уверенность и тепло. Каждый участник ЕГЭ получил плитку шоколада в яркой упаковке, посвященной юбилею экзамена.
«Это было не просто сладкое угощение, — отметил министр. — Это символ того, что после напряженной подготовки нужно находить время для перезагрузки, и, конечно, знак внимания со стороны взрослых, который говорит: «Мы в вас верим!». Такие душевные инициативы показывают, что за официальными процедурами всегда стоят люди, и мы поддерживаем наше будущее — наших детей».
Акция стала не просто сладким сюрпризом, а настоящим ободрением для тех, кто сейчас находится на финишной прямой школьной жизни. Организаторы надеются, что это станет доброй традицией в регионе, помогая выпускникам справляться с волнением.
Ранее сообщалось, что более 16 тысяч выпускников Башкирии напишут ЕГЭ по русскому языку.
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