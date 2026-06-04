В Башкирии в честь 25-летия ЕГЭ выпускникам подарили «волшебный шоколад»

Пока выпускники по всей стране сдают единый государственный экзамен, в Караидельском районе Башкортостана решили поддержать ребят самым необычным способом. В честь 25-летнего юбилея ЕГЭ здесь прошла акция «Волшебный шоколад, выбор будущего».

Инициатива, как рассказал министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин, была призвана подарить ребятам уверенность и тепло. Каждый участник ЕГЭ получил плитку шоколада в яркой упаковке, посвященной юбилею экзамена.

«Это было не просто сладкое угощение, — отметил министр. — Это символ того, что после напряженной подготовки нужно находить время для перезагрузки, и, конечно, знак внимания со стороны взрослых, который говорит: «Мы в вас верим!». Такие душевные инициативы показывают, что за официальными процедурами всегда стоят люди, и мы поддерживаем наше будущее — наших детей».

Акция стала не просто сладким сюрпризом, а настоящим ободрением для тех, кто сейчас находится на финишной прямой школьной жизни. Организаторы надеются, что это станет доброй традицией в регионе, помогая выпускникам справляться с волнением.

Ранее сообщалось, что более 16 тысяч выпускников Башкирии напишут ЕГЭ по русскому языку.