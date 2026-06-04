Более 16 тысяч выпускников Башкирии напишут ЕГЭ по русскому языку

Сегодня одиннадцатиклассники сдают единый госэкзамен по русскому языку. В этом году его пишут более 16,3 тысячи выпускников, сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин. Это самый массовый экзамен, для его проведения задействованы 162 пункта проведения экзамена.
Напомним, русский язык – один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Также результаты ЕГЭ по русскому языку требуются при поступлении в вузы на любые направления. Экзамен состоит из двух частей и содержит 27 заданий. В первой части 26 заданий с кратким ответом, во второй части нужно написать сочинение, проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.
Как ранее писал «Башинформ», марафон государственной итоговой аттестации начался 1 июня. Школьники уже сдали предметы по выбору – по истории, литературе и химии. 8 июня ребят ждет второй самый массовый и обязательный экзамен – по математике.
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