Студентов всех российских вузов обяжут изучать четыре предмета

Русский язык вошел в единое социогуманитарное ядро высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета при президенте РФ. Теперь все студенты независимо от специальности будут изучать четыре обязательные дисциплины: русский язык, историю, основы российской государственности и философию.
По словам главы минобрнауки, единый подход укрепит образовательное пространство всей страны. Кроме того, для вузов уже разработан учебно-методический комплекс «Русский язык как государственный», работу над которым поручил президент Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что восемь колледжей Башкирии получат гранты на создание кластеров.
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