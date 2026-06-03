Студентов всех российских вузов обяжут изучать четыре предмета

Русский язык вошел в единое социогуманитарное ядро высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета при президенте РФ. Теперь все студенты независимо от специальности будут изучать четыре обязательные дисциплины: русский язык, историю, основы российской государственности и философию.

По словам главы минобрнауки, единый подход укрепит образовательное пространство всей страны. Кроме того, для вузов уже разработан учебно-методический комплекс «Русский язык как государственный», работу над которым поручил президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что восемь колледжей Башкирии получат гранты на создание кластеров.