В Башкирии девятиклассники напишут ОГЭ по математике

Сегодня для девятиклассников стартует основной период сдачи ОГЭ. Первым выпускники напишут экзамен по математике. Напомним, это один из обязательных предметов для всех. Также ребятам предстоит испытать свои знания по русскому языку и двум выбранным предметам.

Основной период ОГЭ продлится до 6 июля. 6 июня предстоит экзамен по иностранным языкам и информатике, 9 июня – по русскому языку, 5, 16 и 19 июня — экзамены по всем предметам (кроме русского и математики). Также предусмотрены резервные дни: 29 июня, 2, 3 и 6 июля.

Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут сдавать только русский язык и математику (в форме ОГЭ или ГВЭ — по желанию).

Ранее «Башинформ» писал о том, что в этом году в Башкирии ОГЭ будет организован для более чем 54 тыс. девятиклассников, чуть более 17 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ.