В Башкирии ОГЭ будет организован для более чем 54 тысяч девятиклассников

Сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, посвящённую подготовке к основному государственному экзамену (ОГЭ) для девятиклассников.
Анзор Музаев доложил премьер-министру, что в текущем году ОГЭ будут сдавать более 1,7 млн выпускников 9-х классов. Обязательными предметами остаются русский язык и математика, а также два предмета по выбору.
Михаил Мишустин отметил, что для ребят ОГЭ становится первым серьёзным испытанием, и подчеркнул важность возможности досрочной сдачи как обязательных предметов, так и дисциплин по выбору.
«Экзамены – дело непростое. Это испытание для ребят, для родителей, для учителей. Надо сделать, чтобы такие процедуры не вызывали лишних волнений. Просьба сделать так, чтобы подготовка детей была на особом контроле у Рособрнадзора, у региональных властей», — заявил Михаил Мишустин.
Он также напомнил, что по поручению президента России, начиная с 2028 года, для девятиклассников введут третий обязательный экзамен — устный по истории. Решение поддержано педагогическим и экспертным сообществами. Федеральный институт педагогических измерений уже начал работу над моделью проведения экзамена. Проект будет всесторонне обсуждён с учителями, учениками и экспертами, после чего пройдут апробация и общественное обсуждение.
Кроме того, важным технологическим шагом станет переход на отечественное программное обеспечение при проведении ОГЭ. По словам Анзора Музаева, 6 субъектов полностью, а 26 — частично уже используют российское ПО. В случае успешной апробации модель планируют распространить на все экзамены со следующего года.
Успешно развивается эксперимент по популяризации среднего профессионального образования, инициированный минпросвещения, Рособрнадзором и Госдумой. В прошлом году в проекте участвовали Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область: школьники, выбирающие путь СПО, получили право поступать в колледжи на бюджет по результатам двух успешно сданных экзаменов. В текущем году к эксперименту присоединились еще 9 регионов.
Напомним, в этом году в Башкирии ОГЭ будет организован для более чем 54 тыс. девятиклассников, чуть более 17 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ.
Ранее сообщалось, последний звонок в школах Башкирии прозвучит 26 мая.
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