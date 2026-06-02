Студентка из Башкирии завоевала серебро в финале чемпионата «Профессионалы»

В Нижнем Новгороде завершился финал всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Башкортостан на соревнованиях представляли шесть победителей регионального этапа, которые вошли в десятку лучших по своим IT-направлениям. Главный результат для республики — «серебро» студентки Туймазинского юридического колледжа Алины Агадуллиной в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр».
Особого внимания заслуживает выступление сборной Башкортостана в командных соревнованиях. Здесь результат зависит не от одного участника, а от слаженной работы всей команды: три человека выполняли задание за один день в интенсивном темпе с распределением ролей. По итогам командных соревнований сборная Башкортостана завоевала первое место в компетенции «Веб-технологии» (Кирилл Кочин, Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники), а также серебряные награды в компетенциях «3D-моделирование для компьютерных игр» (Алина Агадуллина), «Программные решения для бизнеса» (Дарья Башлыкова) и «Разработка виртуальных миров» (Даниил Мустафин)
Всего финал чемпионата собрал более 10 тысяч участников и гостей из 89 регионов России и 19 дружественных стран.
Справка
Чемпионатное движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке минпросвещения России. Воспитанием и подготовкой кадров для IT-сферы в регионе занимаются в том числе в рамках проекта «Профессионалитет».
Ранее сообщалось, что восемь колледжей Башкирии вошли в число победителей конкурсного отбора на участие в федеральном проекте «Профессионалитет».
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