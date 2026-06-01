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06:45 (UTC+5), 01 Июня 2026

В России заработала единая цифровая система мониторинга образования

На платформе собрано почти 800 федеральных и региональных показателей: от мер нацпроекта «Молодежь и дети» до инфраструктуры, кадров, доступности образования, заработной платы и нагрузки педагогов.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

О запуске единой цифровой платформы для мониторинга сферы образования стало известно по итогам совещания координационного центра правительства под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Платформа начала работать с 1 июня.

Как сообщил Дмитрий Чернышенко, на платформе собрано почти 800 федеральных и региональных показателей: от мер нацпроекта «Молодежь и дети» до инфраструктуры, кадров, доступности образования, заработной платы и нагрузки педагогов.

«По поручению председателя правительства Михаила Мишустина разработанная система перейдет в штатный режим мониторинга. По итогам совещания решено, что она начнет работать с 1 июня», — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

В создании системы приняли участие 21 организация, включая министерства и ведомства. Совместно они предложили более 2 тысяч показателей по всем уровням образования и сформировали единый список основных понятий и терминов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил практическую пользу новой платформы: «Появляется инструментарий для мониторинга показателей в сфере образования, который позволит снизить бюрократическую нагрузку на образовательные организации, а ведомства при этом будут получать оперативные и достоверные данные для решения проблем и выявления зон развития системы в целом, в том числе в целях предупреждения рисков».

Доступ к системе будет предоставлять Рособрнадзор. Сообщается, что в дальнейшем платформа может использоваться для выявления и прогнозирования проблемных вопросов в образовании.

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