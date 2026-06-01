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12:41 (UTC+5), 01 Июня 2026

В Башкирии создают единое инклюзивное образовательное пространство

В регионе уже успешно работают 19 инклюзивных пространств для детей с ОВЗ.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

В Башкирии на сегодняшний день обучается 35 317 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 82% из них получают образование инклюзивно в 1034 школах, остальные — в системе коррекционного образования. Какую роль региональные ресурсные центры играют в развитии инклюзивного образования, обсудили на заседании правительства республики под председательством премьер-министра Андрея Назарова.

«Для методической поддержки инклюзии создана сеть из 19 региональных ресурсных центров, а в каждом муниципалитете определены опорные школы. Сейчас важно выстроить эффективную вертикаль от республиканского центра до конкретной школы, сформировать по-настоящему единое инклюзивное пространство», — отметил Андрей Назаров.

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин рассказал, что система образования республики предусматривает целенаправленную работу с детьми с ОВЗ в едином образовательном пространстве. С 2020 года открыто 19 региональных ресурсных центров на базе коррекционных школ. Они выполняют две ключевые функции: мониторинг детей с ОВЗ по нозологическим группам, а также методическую помощь педагогам и консультационную поддержку родителей.

В 2024 году в каждом муниципальном районе и городском округе определены опорные школы. С 2025 года запущен межведомственный проект «Мобильная помощь детям с ОВЗ», в который вошли специалисты ресурсных центров, психолого-медико-педагогических комиссий, а также сотрудники ведомств здравоохранения и соцзащиты.

По итогам заседания Андрей Назаров поручил минпросвещения Башкирии разработать межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного образования до 2030 года, а также усилить работу по сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов из семей участников специальной военной операции.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в Башкирии учителя и ученики работают на успех.

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