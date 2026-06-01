В Башкирии молодым педагогам предоставили жильё

«Образовательная система нашего города на протяжении многих лет была и остаётся одной из сильнейших в республике. Это не просто слова, они подтверждаются конкретными фактами, и это результат огромного труда педагогических коллективов, поддержки родителей и, конечно же, стремления наших детей к знаниям и успеху.

По итогам учебного года у нас 283 победителя и призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Девять наших учащихся стали победителями и призёрами заключительного этапа. Руслан Аминов, ученик Башкирского лицея-интерната № 3, вошёл в состав сборной команды России для участия в Международной олимпиаде по экономике и уже в июле будет представлять нашу страну в Китае. В Олимпиаде на Кубок имени Юрия Гагарина победителем республики в общекомандном зачёте стала полилингвальная гимназия № 1, а лицей № 1 имени В. И. Куликова занял почётное второе место. Ещё одним поводом для гордости стала победа городского отдела образования в командном зачёте Республиканской олимпиады для детей старшего дошкольного возраста „Мы гагаринцы“», — отметил Эмиль Шаймарданов.

Ранее стало известно, что восемь колледжей Башкирии получат гранты на создание кластеров.