Минпросвещения планирует обновить перечень школьных учебников

Министерство просвещения России опубликовало проект приказа, утверждающего федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах на 2026/27 учебный год.
Новый перечень представляет собой ежегодное плановое обновление. В него включены учебники, прошедшие необходимую экспертизу, а также исключены пособия, утратившие актуальность.
Одновременно установлен предельный срок использования учебников, исключенных из перечня, и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. Это означает, что школы смогут применять старые учебники, уже закупленные ранее, в течение определенного переходного периода, чтобы избежать нецелевых расходов и резкой смены литературы.
Напомним, ранее минпросвещения анонсировало масштабное обновление учебной базы. По данным министерства, в новом учебном году все школы начнут работать по единым государственным учебникам по обществознанию для 9 и 10 классов.
Ранее «Башинформ» писал, что единые учебники по информатике для старшеклассников разработают к 2027 году.
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