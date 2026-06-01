Минпросвещения планирует обновить перечень школьных учебников

Министерство просвещения России опубликовало проект приказа, утверждающего федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах на 2026/27 учебный год.

Новый перечень представляет собой ежегодное плановое обновление. В него включены учебники, прошедшие необходимую экспертизу, а также исключены пособия, утратившие актуальность.

Одновременно установлен предельный срок использования учебников, исключенных из перечня, и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. Это означает, что школы смогут применять старые учебники, уже закупленные ранее, в течение определенного переходного периода, чтобы избежать нецелевых расходов и резкой смены литературы.

Напомним, ранее минпросвещения анонсировало масштабное обновление учебной базы. По данным министерства, в новом учебном году все школы начнут работать по единым государственным учебникам по обществознанию для 9 и 10 классов.

Ранее «Башинформ» писал, что единые учебники по информатике для старшеклассников разработают к 2027 году.