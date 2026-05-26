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03:49 (UTC+5), 26 Мая 2026

Единые учебники по информатике для старшеклассников разработают к 2027 году

Следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7–9-х классов.

Фото: Олег Яровиков | Архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Министерство просвещения России ведет подготовку единых государственных учебников по информатике базового и углубленного уровней для 10–11-х классов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, включение новых пособий в федеральный перечень запланировано на 2027 год.

В работе над учебниками участвуют эксперты Российской академии наук. Содержание пособий будет полностью соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и рабочим программам по информатике.

— Мы продолжаем работу по подготовке единых линеек государственных учебников, в том числе по информатике, выстраиваем в них межпредметные связи и синхронизируем темы с другими учебными дисциплинами. На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10–11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7–9-х классов. Глава минпросвещения также подчеркнул, что информатика сегодня является одним из ключевых и востребованных школьных предметов — об этом свидетельствует рост числа выпускников, выбирающих ЕГЭ по этой дисциплине.

Ранее сообщалось, что почти 43% выпускников Башкирии выбирают естественно-научные направления.

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