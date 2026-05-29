С 1 сентября вступят в силу единые правила заселения в общежития

Министерство науки и высшего образования совместно с Минпросвещения России утвердили типовой порядок предоставления общежития для студентов вузов и колледжей. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Главные нововведения касаются прозрачности и справедливости распределения мест. Согласно документу, каждому студенту гарантируется не менее 6 квадратных метров жилой площади. В вузах также появятся отдельные комнаты для студенческих семей — их количество образовательные организации определят самостоятельно в пределах имеющегося жилищного фонда.

Правилами также предусмотрена приоритетность предоставления жилья для льготников. Прежде всего, детям-сиротам, инвалидам, студентам из малообеспеченных семей и другим. После полного обеспечения этих категорий места будут распределяться среди остальных нуждающихся — в приоритетном порядке, который каждая образовательная организация установит самостоятельно.

Кроме того, в каждой организации появится комиссия, которая будет рассматривать заявления студентов. В ее состав войдут представители учебных, воспитательных и социальных подразделений, а также студенческих советов, родительских комитетов и профсоюзов (при их наличии).

Договор найма заключается на весь период обучения. Прекращение учебы является основанием для расторжения договора и выселения.

Порядок заселения, а также список необходимых документов каждое учебное заведение пропишет в своих локальных нормативных актах. Вся информация о наличии общежитий, количестве мест, размере платы за проживание и правилах заселения должна быть размещена на официальных сайтах организаций.

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