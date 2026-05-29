Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:40 (UTC+5), 29 Мая 2026

С 1 сентября вступят в силу единые правила заселения в общежития

Главные нововведения касаются прозрачности и справедливости распределения мест.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

Министерство науки и высшего образования совместно с Минпросвещения России утвердили типовой порядок предоставления общежития для студентов вузов и колледжей. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Главные нововведения касаются прозрачности и справедливости распределения мест. Согласно документу, каждому студенту гарантируется не менее 6 квадратных метров жилой площади. В вузах также появятся отдельные комнаты для студенческих семей — их количество образовательные организации определят самостоятельно в пределах имеющегося жилищного фонда.

Правилами также предусмотрена приоритетность предоставления жилья для льготников. Прежде всего, детям-сиротам, инвалидам, студентам из малообеспеченных семей и другим. После полного обеспечения этих категорий места будут распределяться среди остальных нуждающихся — в приоритетном порядке, который каждая образовательная организация установит самостоятельно.

Кроме того, в каждой организации появится комиссия, которая будет рассматривать заявления студентов. В ее состав войдут представители учебных, воспитательных и социальных подразделений, а также студенческих советов, родительских комитетов и профсоюзов (при их наличии).

Договор найма заключается на весь период обучения. Прекращение учебы является основанием для расторжения договора и выселения.

Порядок заселения, а также список необходимых документов каждое учебное заведение пропишет в своих локальных нормативных актах. Вся информация о наличии общежитий, количестве мест, размере платы за проживание и правилах заселения должна быть размещена на официальных сайтах организаций.

Ранее Рособрнадзор разрешил еду и воду на ЕГЭ-2026.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru