Рособрнадзор разрешил еду и воду на ЕГЭ-2026

Участники Единого государственного экзамена в 2026 году смогут держать на рабочем столе воду, лекарства и лёгкий перекус. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

На экзаменах по биологии, географии, математике, физике и химии разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором и линейкой. На ЕГЭ по литературе выпускникам предоставят орфографические словари.

Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за сдвига сроков ЕГЭ и ОГЭ начнутся в июне.