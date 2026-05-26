Во всех аудиториях, где будет проходить единый госэкзамен, установят камеры видеонаблюдения. Об этом в интервью ЦУР Башкортостана рассказала первый замминистра просвещения РБ Светлана Антипина.

«Обычно они размещены спереди и сзади кабинета. Это нужно, чтобы обеспечить объективность проведения экзамена. Ребята обычно не обращают на камеры внимания», — прокомментировала Антипина.

Напомним, в 2026 году итоговые экзамены для выпускников республики начнутся позже обычного — первые ЕГЭ запланированы на 1 июня, а ОГЭ для девятиклассников стартуют со 2 июня.

О том, как сдать испытания без стресса, читайте в колонке обозревателя «Башинформа».