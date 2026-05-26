В Уфе этим летом откроют 243 лагеря и организации отдыха для детей

В столице Башкирии готовятся к летней оздоровительной кампании. Как сообщили в управлении образования города, этим летом в Уфе будут работать 243 организации отдыха, включая пришкольные и загородные площадки, палаточный лагерь и трудовые отряды. Отдохнуть и провести время с пользой смогут более 110 тысяч детей.
Для активных ребят организуют походы в горы и сплавы по рекам — их ждут более 3,5 тысячи школьников. Свыше 16 тысяч детей посетят музеи, театры и экскурсии. Также на базе лагерей пройдут грантовые проекты «Движения Первых» на сумму более 30 млн рублей — с этноквестами, мастер-классами и творческими фестивалями.
Особое внимание будет уделено детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: для них организуют профильные смены в семи муниципальных загородных лагерях.
Ранее «Башинформ» писал о том, где отдохнут и чему научатся школьники Башкирии этим летом.
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