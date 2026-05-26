Глава Башкирии поздравил выпускников школ с последним звонком

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил выпускников школ республики с последним звонком. Он опубликовал праздничные фотографии с торжеств, которые прошли в уфимских школах.
«Светлый, немного грустный и очень трогательный праздник — Последний звонок. Сегодня он прозвучал для 16 тысяч одиннадцатиклассников и 54 тысяч девятиклассников, — отметил Глава республики. — Впереди – экзамены, поступление в вузы и колледжи. И совсем другая, уже взрослая жизнь. В добрый путь, ребята! Ровных дорог вам!»
Большой праздник для выпускников 11-х классов сегодня традиционно состоялся на площадке конгресс-холла «Торатау». Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия Валерия Шахова.
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