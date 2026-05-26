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12:17 (UTC+5), 26 Мая 2026

Для выпускников школ Башкирии прозвенел последний звонок

26 мая в городах и районах Башкирии для выпускников школ прозвенел последний звонок. Более 17,6 тысячи одиннадцатиклассников и более 54 тысяч девятиклассников сделали шаг во взрослую жизнь, символично простившись со школой.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Впереди выпускников ждут еще государственные экзамены, выпускной вечер и поступление в вузы.

В школах прошли торжественные мероприятия с участием почетных гостей, выступлениями выпускников и учащихся. А главное мероприятие в Уфе – большой праздник для выпускников 11-х классов, посвященный окончанию учебного года, традиционно состоялся на нижней площадке конгресс-холла «Торатау».

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с праздника Валерия Шахова.

Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Фото: Валерий Шахов | ИА "Башинформ"
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