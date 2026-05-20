Студенты Башкирии получат дополнительные стипендии

Минпросвещения Башкирии объявило конкурс среди студентов профессиональных образовательных организаций на соискание стипендий правительства и Главы республики на 2026–2027 учебный год. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Стипендии предоставляются студентам очной формы обучения, добившимся особых успехов в учебе, науке, творчестве или спорте. Претендентам необходимо подтвердить свои достижения дипломами, грамотами или иными документами.
На стипендию правительства РБ могут рассчитывать студенты, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Их успехи должны быть подтверждены дипломами победителей или призёров республиканских, российских и международных олимпиад, конкурсов, турниров, фестивалей или спортивных соревнований.
Стипендия Главы Республики Башкортостан предназначена для студентов государственных профессиональных образовательных организаций очной формы обучения. Помимо побед в олимпиадах и конкурсах, претенденты могут быть авторами открытий, изобретений или научных статей, опубликованных в республиканских, всероссийских и зарубежных изданиях.
Более подробную информацию о порядке и сроках подачи заявок можно ознакомиться на официальном сайте минпросвещения РБ.
Ранее сообщалось, что в Башкирии победители олимпиад получают до 300 тысяч рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.