Студенты Башкирии получат дополнительные стипендии

Минпросвещения Башкирии объявило конкурс среди студентов профессиональных образовательных организаций на соискание стипендий правительства и Главы республики на 2026–2027 учебный год. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Стипендии предоставляются студентам очной формы обучения, добившимся особых успехов в учебе, науке, творчестве или спорте. Претендентам необходимо подтвердить свои достижения дипломами, грамотами или иными документами.

На стипендию правительства РБ могут рассчитывать студенты, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Их успехи должны быть подтверждены дипломами победителей или призёров республиканских, российских и международных олимпиад, конкурсов, турниров, фестивалей или спортивных соревнований.

Стипендия Главы Республики Башкортостан предназначена для студентов государственных профессиональных образовательных организаций очной формы обучения. Помимо побед в олимпиадах и конкурсах, претенденты могут быть авторами открытий, изобретений или научных статей, опубликованных в республиканских, всероссийских и зарубежных изданиях.

Более подробную информацию о порядке и сроках подачи заявок можно ознакомиться на официальном сайте минпросвещения РБ.

Ранее сообщалось, что в Башкирии победители олимпиад получают до 300 тысяч рублей.