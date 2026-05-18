В Башкирии победители олимпиад получают до 300 тысяч рублей

В Башкирии выстроена многоуровневая система поощрения победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, а также их наставников. Об этом на оперативном совещании правительства доложил министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

Он поблагодарил муниципалитеты за поддержку участников олимпиадного движения. По его словам, в городах и районах республики действуют самые разные формы поощрения: от единовременных премий (в Кармаскалинском районе победители регионального этапа и их наставники получают 100 тысяч рублей, призёры — 15 тысяч) до ежемесячных стипендий глав администраций (Аскинский, Илишевский, Мечетлинский районы).

Особого внимания заслуживает практика Благовещенского района: здесь одарённым детям выдают жилищные накопительные сертификаты (от 3% до 10% стоимости жилья) и стимулирующие выплаты до 50 тысяч рублей за победу в заключительном этапе.

В городах Уфа, Стерлитамак и Октябрьский сложилась система поощрения наставников. Например, в Октябрьском учитель, подготовивший победителя регионального этапа, получает 20 тысяч рублей, заключительного — 50 тысяч.

Важное место занимают и нематериальные формы поддержки: ежегодные встречи с главами, слёты одарённых детей, торжественные церемонии чествования. В Благовещенском районе действует Доска почёта с портретами юных талантов, а в Бураевском учреждён переходящий кубок лучшему ученику района.

Министр добавил, что с 2018 года указом Главы Башкортостана утверждены республиканские премии победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников. С 2024 года по поручению Радия Хабирова суммы увеличены вдвое: победители и их наставники получают по 300 тысяч рублей, призёры и подготовившие их педагоги — по 150 тысяч рублей.

Он также напомнил что традиционное ежегодное мероприятие по подведению итогов олимпиадного сезона 2025–2026 учебного года — фестиваль «Достояние республики» в этом году состоится 20 мая в Национальном молодёжном театре. Мероприятие пройдёт при поддержке АНО «Виктори», а также ведущих государственных и общественных структур, включая Роскосмос и Федерацию космонавтики России.

Справка

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают возможность поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю. Этим правом школьники могут воспользоваться в течение четырёх лет.

Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в топ-5 регионов по итогам олимпиады школьников.