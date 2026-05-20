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09:41 (UTC+5), 20 Мая 2026

Башкирия подтвердила статус ведущего научного центра

Республика выиграла сразу три гранта Российского научного фонда.

Фото: пресс-служба правительства РБ | официальный сайт
Альфия Аглиуллина

Российский научный фонд подвел итоги конкурсов прикладных исследований в рамках нацпроектов технологического лидерства. Республика Башкортостан, выступившая регионом-участником по двум из трех направлений, подтвердила статус одного из ведущих научно-промышленных центров страны, сообщили в госкомитете РБ по науке и высшему образованию.

«По направлению "Новые материалы и химия" (совместно с Томской областью) победителями признаны ученые Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Они выиграли два лота: разработка усовершенствованных марок суперабсорбирующих полимеров для производства непродовольственных товаров первой необходимости и создание высокоселективных катализаторов для переработки дизельных фракций. По направлению "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", где Башкортостан выступил единственным регионом-участником, победа присуждена коллективу Института проблем сверхпластичности металлов РАН. Ученые займутся разработкой технологии термической обработки для повышения усталостных свойств лопаток вентилятора из титанового сплава», — рассказала председатель ведомства Светлана Мустафина.

Она отметила, что проекты финансируются с обязательным участием региона и квалифицированного заказчика. Доля софинансирования составляет не менее 30% от суммы гранта. Объем грантовой поддержки РНФ достигает 10–30 млн рублей ежегодно в зависимости от направления.

Ранее сообщалось, что межвузовский студенческий кампус в Уфе планируют сдать к концу 2026 года.

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