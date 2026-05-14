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06:20 (UTC+5), 14 Мая 2026

Рособрнадзор проводит последнюю тренировку перед ЕГЭ

В ней задействованы 4856 пунктов проведения экзаменов, почти 274 тысячи выпускников и более 182 тысяч организаторов.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

Сегодня, 14 мая, состоится заключительное всероссийское тренировочное мероприятие в рамках подготовки к основному периоду ЕГЭ 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В тренировке задействованы 4856 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 88 регионах России и за рубежом. Участие в мероприятии примут почти 274 тысячи выпускников и более 182 тысяч работников ППЭ.

В ходе тренировки будет протестирована техническая готовность экзаменационных пунктов, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ. Выпускники, в свою очередь, получат возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по обществознанию, информатике и устной части ЕГЭ по английскому языку.

Особое внимание будет уделено тестированию передачи полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ по защищенным каналам интернета, печати и сканированию материалов в аудиториях. Кроме того, проверят работу системы видеонаблюдения — ключевого инструмента обеспечения объективности и прозрачности экзаменов. Также продолжится тестирование программного обеспечения с использованием отечественной операционной системы.

Напомним, в текущем году Рособрнадзор увеличил количество всероссийских тренировочных мероприятий для обеспечения бесперебойной работы техники и специалистов во время реальных экзаменов. Предыдущие тренировки прошли 28 января, 18 февраля и 4 марта.

Ранее сообщалось, что в Башкирии ОГЭ будет организован для более чем 54 тысяч девятиклассников.

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