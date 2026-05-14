Рособрнадзор проводит последнюю тренировку перед ЕГЭ

Сегодня, 14 мая, состоится заключительное всероссийское тренировочное мероприятие в рамках подготовки к основному периоду ЕГЭ 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
В тренировке задействованы 4856 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 88 регионах России и за рубежом. Участие в мероприятии примут почти 274 тысячи выпускников и более 182 тысяч работников ППЭ.
В ходе тренировки будет протестирована техническая готовность экзаменационных пунктов, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ. Выпускники, в свою очередь, получат возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по обществознанию, информатике и устной части ЕГЭ по английскому языку.
Особое внимание будет уделено тестированию передачи полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ по защищенным каналам интернета, печати и сканированию материалов в аудиториях. Кроме того, проверят работу системы видеонаблюдения — ключевого инструмента обеспечения объективности и прозрачности экзаменов. Также продолжится тестирование программного обеспечения с использованием отечественной операционной системы.
Напомним, в текущем году Рособрнадзор увеличил количество всероссийских тренировочных мероприятий для обеспечения бесперебойной работы техники и специалистов во время реальных экзаменов. Предыдущие тренировки прошли 28 января, 18 февраля и 4 марта.
Ранее сообщалось, что в Башкирии ОГЭ будет организован для более чем 54 тысяч девятиклассников.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.