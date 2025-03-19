В рамках программы «Приоритет 2030» вузы Башкирии меняют концепцию

По результатам прошедшей в прошлую субботу защиты проектов вузов-участников федеральной программы «Приоритет 2030» Башкирский государственный медицинский университет минздрава России вновь подтвердил свою позицию во второй группе гранта.

Во вторую категорию отбора программы «Приоритет 2030» в 2025 году прошел 21 университет, среди них пять медицинских вузов. Благодаря своему прогрессивному развитию в их числе и Башкирский медуниверситет, который занимает лидирующие позиции в ведущих международных рейтингах среди медицинских университетов России.

По словам ректора БГМУ, академика РАН Валентина Павлова, сейчас сверхзадачей вуза является инновационное развитие и четкая траектория, направленная на технологическое лидерство. Важно, что университеты в своем развитии получают большую системную поддержку со стороны Главы Башкортостана Радия Хабирова. В регионе создаётся мощная исследовательская инфраструктура, Башкирия становится кластером молодых ученых и лидером в стране по мерам поддержки молодых исследователей. В настоящее время медицинский университет проводит исследовательские работы в научных лабораториях Института урологии и клинической онкологии, Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ и в Институте фундаментальной медицины, который открыл свои двери летом 2024 года.

«Сегодня поддержка науки — важная мировая задача развития, в том числе вузов и общества. Особенностью защиты „Приоритета 2030“ текущего года стало то, что мы переходим на следующий этап. Если в начале реализации этой программы у нас в университете создавали научные лаборатории, то сейчас перед нами стоит задача внедрять и создавать новые технологические решения, новые медицинские продукты. В настоящее время университет позиционирует свое развитие через реализацию современной модели медобразования, где вуз продает не просто само медицинское изделие, услугу, а всю технологию: от подготовки врача, создания технологии и доведения ее до пациента, — рассказал „Башинформу“ Валентин Павлов. — В рамках программы „Приоритет 2030“ мы создали 18 научных лабораторий. Все они важны для комплексного развития науки. Ряд лабораторий созданы в рамках гранта Главы Башкирии. Программа „Приоритет 2030“ — это способ не только стать умнее, но и способ перестроиться из вуза-производителя новых врачей в вуз-производитель новых знаний. Помимо того, что мы начали создавать новые знания, мы теперь занимаемся и синтезом новых молекул и белков, выдвигаем новые научные гипотезы. Главная цель Башкирского государственного медицинского университета — человек и его здоровье. Для нас важно, чтобы граждане нашей страны и республики получали высококвалифицированную помощь по мировым стандартам. В нашей трансформации мы движемся к инновационному международному медицинскому университету и уверены, что этот путь правильный».

«Программа развития вузов „Приоритет 2030“ дала возможность не только расширить потенциал научно-образовательных проектов и сформировать новые продуктовые линейки университета, но и научные команды. В свою очередь, появление новых компетенций у вуза — это логическое продолжение его качественного развития. Университет для этого создал уникальные лаборатории мирового уровня, привлекает молодых и ведущих ученых с опытом работы в аналогичных лабораториях мира. Все это позволяет смотреть на университет как на двигатель науки и драйвер регионального и федерального развития», — считает руководитель дирекции программы развития «Приоритет 2030» БГМУ Ирина Буренина.

Обновленной программой развития Башкирский государственный медицинский университет расширился продуктовым портфелем из 25 проектов. Вуз продолжит проводить работу по разработке лекарственных препаратов и биомедицинских технологий с высоким уровнем технологической готовности. Проекты по фармсинтезу и аддитивным технологиям будут тиражированы в рамках импортозамещения по заказу реального сектора экономики.

«В нашем университете три института, 18 лабораторий, кафедры и производственные площадки как элементы конструктора пересобираются для решения продуктовых задач — от борьбы с антибиотикорезистентностью до разработки противоопухолевой терапии. Благодаря наличию собственной клинической базы (Клиника БГМУ и офтальмокластера) и кафедрам наши ученые ставят задачи исходя из реальной клинической практики. У нас есть доступ и возможность структурировать клинический материал. Например, в настоящее время мы ведем проект по разработке отечественного матргеля.

Мы имеем возможность проверять научную гипотезу, используя потенциал фундаментальных лабораторий — молекулярной генетики или иммунологии и параллельно разрабатывать таргетную терапию. Доступ к возможностям, которые открывает программа «Приоритет 2030», позволяет быстро возвращать результаты наших исследований в виде технологий или медицинских изделий, клинических исследований и апробаций обратно в клинику»,— прокомментировал заведующий кафедрой фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук Александр Самородов.

Благодаря поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова, в рамках программы развития вуза на базе БГМУ Минздрава России создан офтальмокластер. Все это помогло совершенствовать материально-техническую базу и внедрить разработанные технологии, позволило существенно повысить хирургическую активность, увеличив офтальмологические операции на 25%, в том числе пациентам РФ — на 31%, других стран — на 20%.

Создание собственной производственной базы университета уже сейчас позволяет изготавливать медицинские изделия для офтальмологии, в том числе в рамках импортозамещения. Так, в 2024 году они были реализованы более чем в 500 клиниках 57 регионов России.

«Программа „Приоритет 2030“ оказала большое влияние на развитие университета, особенно в научной сфере и вопросах материально-технического обеспечения всех подразделений БГМУ. На базе подразделений университета, в частности Уфимского НИИ глазных болезней, мы смогли не только разработать, но и создавать и реализовывать свои собственные изделия в рамках импортозамещения. С целью ускорения обеспечения научными кадрами университета и страны в вузе запущен проект научной ординатуры, который позволит сократить время получения ученой степени с шести лет до трех. В Уфимском НИИ глазных болезней вариантом научной ординатуры стало введение новой категории сотрудников — стажеры-исследователи. На сегодняшний день их 10 человек, и они уже подготовили для публикации статьи, выступили с докладами на конференции, разрабатывают собственные научные проекты и воплощают их в жизнь», — рассказал директор Уфимского НИИ глазных болезней, заслуженный врач РФ и РБ Мухаррам Бикбов.

Команда БГМУ также активно работает над развитием трека международного образования. Вуз лидирует по количеству иностранных обучающихся в регионе. На сегодняшний день профессию врача здесь получают около 5 тысяч иностранцев, приехавших из 60 стран мира.

«Я приехал учиться в БГМУ из Египта и убедился, что сделал правильный выбор, отдав предпочтение именно этому университету для изучения медицины. Университет нисколько не разочаровал, я убедился в лидирующих позициях вуза в области медицинского образования. Образование здесь на высоком уровне, преподаватели — опытные профессионалы, которые всегда готовы помочь студентам. Учебная программа сложная, но интересная, и я чувствую, что получаю отличную подготовку к будущей врачебной практике. Я слышал, что университет участвует в программе „Приоритет 2030“, и думаю, что такие возможности БГМУ доступны благодаря в том числе государственной поддержке», — делится студент 4 курса Абдельгани Абобакр Ахмед Вакаад.

Поддержка и развитие талантливой молодежи — одна из главных задач БГМУ, которая также с успехом поддерживается и решается федеральной программой.

«Получать высшее образование в Башкирский медицинский университет я приехал из Челябинска. Сейчас я не только получаю профессию врача, но и развиваю научные проекты. С командой молодых ученых мы применили инновационный подход, создав новую форму известного биоматериала, который применяется для регенеративной хирургии и биоинженерии. И мне приятно, что мои научные открытия поддержаны Главой республики — с недавнего времени я являюсь стипендиатом Главы РБ», — рассказал студент 5 курса педиатрического факультета БГМУ Минздрава России Александр Неряхин.

Как ранее сообщал «Башинформ», в программу «Приоритет 2030» вошли 4 вуза Башкирии. В презентации проектов технологического развития участвовал Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Я уже говорил, что вузы давно перестали быть просто кузницей кадров для разных отраслей экономики. Они двигают вперёд науку, проводят уникальные, в том числе высокотехнологичные исследования, работают над внедрением разработок в производство, сотрудничают с ведущими предприятиями региона и страны. Участие в программе «Приоритет 2030» позволит нам ещё больше укрепить свои позиции как региона-лидера научно-технологического развития», – отметил Радий Хабиров.