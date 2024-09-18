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18 Сентября , 13:57

В Башкирии завершается ремонт участка дороги Уфа – Павловка

пресс-служба минтранса Башкирии
Фото:пресс-служба минтранса Башкирии

В Башкирии завершили устройство выравнивающего слоя на трассе Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, сообщили в пресс-службе минтранса региона.

Ремонтные работы проводятся благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас подрядная организация ремонтирует два дорожных участка в Иглинском районе от границы с Уфимским районом в направлении Иглино, а также вблизи Минзитарово общей протяженностью 4,6 км. В ближайшее время дорожники приступят к укладке асфальтобетонного покрытия. После этого они укрепят обочины и нанесут дорожную разметку.

«Дорога Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка входит в опорную дорожную сеть Башкирии. Это важная региональная транспортная артерия, а также популярный туристический маршрут. Трасса ведет к самому большому искусственному водоему в республики — Павловскому водохранилищу. Кроме того, здесь находится гидрологический памятник природы — родник Красный Ключ — самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире. Поэтому необходимо отремонтировать эту дорогу», — отметила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Все работы планируется завершить до конца 2024 года. Всего в этом году в нормативное состояние приведут более 60 км опорной дорожной сети, добавили в пресс-службе минтранса Башкирии.

Как сообщал Башинформ, в Кугарчинском районе сейчас ведется ремонт автодороги Магнитогорск - Ира.

Ранее в Туймазинском районе на дороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы по нацпроекту «БКД» отремонтировали два участка.

Автор:Галина Бахшиева
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