В Башкирии продолжается ремонт дороги Магнитогорск-Ира

В Кугарчинском районе ведется ремонт автодороги Магнитогорск-Ира, информирует ЦУР Башкирии со ссылкой на УДХ РБ. Ранее специалисты восстановили изношенный слой покрытия.

«На участке ориентировочно от поворота в деревню Нижнесюрюбаево до поворота в Верхнесюрюбаево подрядчик ремонтирует дорогу в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Здесь уже выполнили фрезерование старого покрытия, в настоящее время устраняют пучины. Затем приступят к устройству выравнивающего слоя и покрытия», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Туймазинском районе на дороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы по нацпроекту «БКД» отремонтировали два участка.