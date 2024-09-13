В Башкирии ремонтируют межрайонную дорогу

В Туймазинском районе на дороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в рамках нацпроекта «БКД» отремонтировали два участка (один — 4 км, второй — 1,6 км) между посёлками Кендектамак и Субханкулово.

«Помимо этого, обновили покрытие в Шаранском районе на протяженности 2 км и продолжаются работы в Белебеевском районе на протяженности 10,1 км.

Интенсивность движения по этой дороге достаточно высокая — это одно из туристических направлений. Здесь располагается озеро Кандрыкуль — излюбленное место отдыха как для туристов, так и местных жителей. Также неподалеку от трассы в селе Воздвиженка Туймазинского района находится Крестовоздвиженская церковь — одно из старейших культовых построек в регионе.

Однако комфортному передвижению препятствовали дефекты покрытия — ямы, трещины, колейность. Привести её в порядок удалось благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»», — прокомментировал руководитель Управления дорожного хозяйства РБ Артём Шамхалов.

Как сообщал Башинформ, работы на этой дороге начались в июне. Стоимость госконтракта составила порядка 202 млн рублей. Окончание работ обозначено на конец III квартала.