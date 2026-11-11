Радий Хабиров ответил на критику системы здравоохранения в Башкирии

«Я критикую достаточно много ведомств, и, наверное, это один из моих управленческих инструментов. Если ты хочешь чего-то добиться, всех будешь гладить по голове — ничего хорошего не будет», — подчеркнул он.

Радий Хабиров отметил, что министр здравоохранения Айрат Рахматуллин остаётся на своём посту, поскольку находится в стадии профессионального развития и уже продемонстрировал готовность к изменениям после предельно жёстких разговоров.

«Я достаточно регулярно подвергаю критике нашего министра. В планах менять министра нет», — сказал руководитель региона.

Он добавил, что за последние годы было построено порядка 16 поликлиник, большое количество больниц, крупные дорогие объекты.

«Мы полностью изменили ландшафт ФАПов. Но люди продолжают жаловаться. Причина проста: если врач не стремится развиваться, повышать квалификацию и правильно общаться с пациентом, никакие суперсовременные здания ситуацию не изменят», — отметил руководитель региона.

Глава Башкирии добавил, что ранее планировал публично отчитывать главврачей за грубое отношение к пациентам через видеоконференции, однако отказался от этой идеи ради гуманности, сохранив при этом требовательность к качеству оказания медицинских услуг.

«Я отменил эту историю, потому что все-таки мы люди. Но это не снимает обязанности врачей совершенствоваться», — сказал он.

Радий Хабиров подчеркнул, что в республике одна из лучших систем здравоохранения.

«Лучший госпиталь, лучший врач, лучшая детская поликлиника и так далее. Все показатели! Мы, наверное, единственные, которые нацпроект по здравоохранению в России выполнили. Мы лучшие по его выполнению», — заявил руководитель региона.

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин в прямом эфире подтвердил слова главы региона фактами выполнения показателей национального проекта по здравоохранению.

«Но я бы тогда был плохим руководителем, если бы сказал: «Айрат (Рахматуллин – прим. ред.), молодец, всё хорошо». Нет. Моя задача заключается в том, чтобы эта страница прошла, я её закрыл и сказал: "Иди дальше". А тем более что у нас ещё есть проблемы те, о которых я говорил. Качество медицины зависит прежде всего от человеческих и профессиональных качеств врача, а не от роскоши стен. Именно на это и настраиваю наш минздрав», — заявил он.