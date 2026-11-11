Радий Хабиров ответил на вопросы о личном

На Прямую линию Главы Башкирии люди шлют не только обращения по волнующим темам, но и задают Радию Хабирову личные вопросы. Так, Ильмир Садыков поинтересовался, не просят ли сыновья сестренку.
«Старший просит, младший — нет. Младший говорит: "Я своими игрушками делиться не буду"», – честно ответил руководитель региона.
Второй вопрос оказался более философским. Как Радий Хабиров реагирует, если в жизни происходит что-то, что не соответствует его жизненным и моральным принципам, и умеет ли он прощать.
«На первый вопрос очень долго отвечать, такой он глубоко философский. А прощать я умею. Я считаю, это правильно. Прощать надо уметь», – сказал Глава Башкирии.
Ранее Радий Хабиров пообещал сыграть хоккейный матч на новой ледовой арене в Дюртюлях.
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