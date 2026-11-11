Глава Башкирии обещал сыграть матч на новой ледовой арене в Дюртюлях

Во время Прямой линии Глава Башкирии поинтересовался ходом строительства ледовой арены в Дюртюлях. Глава района Риф Юсупов доложил, что сроки сдачи объекта сдвигаются.
«В июле, когда вы посещали объект, договаривались, что строительство должно завершиться в ноябре 2027 года. Учитывая финансовую ситуацию, наверное, может подвинуться вправо чуть-чуть», – пояснил он.
Радий Хабиров сказал, что объект сдадут в 2028 году, и пообещал приехать на товарищеский хоккейный матч.
«В 2028 году мы с нашей командой приедем и с вами там сразимся», – пообещал руководитель региона.
Напомним, спорткомплекс предназначен для хоккея и фигурного катания. Он будет вмещать одновременно 350 человек. Здание двухэтажное: на первом разместят арены для обоих видов спорта, санузлы, душевые, раздевалки, помещения для тренеров, тренажёрный зал. На втором – массажную, кабинет врача и процедурную, радиостудию, раздевалку и душевую. Площадь ледового поля составит около 2,5 тыс. кв. метров. Стоимость строительства – 831 млн рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.