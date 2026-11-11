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22:24 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Глава Башкирии обещал сыграть матч на новой ледовой арене в Дюртюлях

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Во время Прямой линии Глава Башкирии поинтересовался ходом строительства ледовой арены в Дюртюлях. Глава района Риф Юсупов доложил, что сроки сдачи объекта сдвигаются.

«В июле, когда вы посещали объект, договаривались, что строительство должно завершиться в ноябре 2027 года. Учитывая финансовую ситуацию, наверное, может подвинуться вправо чуть-чуть», – пояснил он.

Радий Хабиров сказал, что объект сдадут в 2028 году, и пообещал приехать на товарищеский хоккейный матч.

«В 2028 году мы с нашей командой приедем и с вами там сразимся», – пообещал руководитель региона.

Напомним, спорткомплекс предназначен для хоккея и фигурного катания. Он будет вмещать одновременно 350 человек. Здание двухэтажное: на первом разместят арены для обоих видов спорта, санузлы, душевые, раздевалки, помещения для тренеров, тренажёрный зал. На втором – массажную, кабинет врача и процедурную, радиостудию, раздевалку и душевую. Площадь ледового поля составит около 2,5 тыс. кв. метров. Стоимость строительства – 831 млн рублей.

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