Как в Башкирии добились «белого списка» для детей с диабетом

Год назад, в ноябре 2025 года, на Прямой линии с Главой Башкирии Радием Хабировым прозвучал вопрос, который для тысяч семей был не просто «темой», а ежедневной тревогой. Мама ребенка с диабетом Ольга попросила: сделайте так, чтобы приложение для мониторинга сахара работало даже тогда, когда в республике отключают мобильный интернет. Без этого родители, находясь на работе или в дороге, переставали видеть показатели ребенка в реальном времени.

Радий Хабиров отреагировал коротко и жестко: «Готовьте письмо. Это важно, здесь речь идет о здоровье ребенка», — дал он поручение руководителю регионального министерства цифрового развития.

Прошел год. И сейчас можно сказать главное: проблема ушла. Но не потому, что о ней забыли, а потому, что ее довели до конца — через федеральные кабинеты, поручения и конкретные списки.

Что изменилось на самом деле

С 1 апреля 2026 года сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови официально включены в «белый список» — перечень цифровых платформ, которые остаются доступными даже при ограничениях мобильного интернета. Решение приняли минцифры, минздрав и Росздравнадзор во исполнение поручения президента России Владимира Путина. В список вошли десятки приложений: FreeStyle LibreLink, Medtrum EasySense, «ДиаНянь», iCan Health и другие, которыми ежедневно пользуются дети с диабетом первого типа.