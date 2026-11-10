Как в Башкирии добились «белого списка» для детей с диабетом

Год назад, в ноябре 2025 года, на Прямой линии с Главой Башкирии Радием Хабировым прозвучал вопрос, который для тысяч семей был не просто «темой», а ежедневной тревогой. Мама ребенка с диабетом Ольга попросила: сделайте так, чтобы приложение для мониторинга сахара работало даже тогда, когда в республике отключают мобильный интернет. Без этого родители, находясь на работе или в дороге, переставали видеть показатели ребенка в реальном времени.
Радий Хабиров отреагировал коротко и жестко: «Готовьте письмо. Это важно, здесь речь идет о здоровье ребенка», — дал он поручение руководителю регионального министерства цифрового развития.
Прошел год. И сейчас можно сказать главное: проблема ушла. Но не потому, что о ней забыли, а потому, что ее довели до конца — через федеральные кабинеты, поручения и конкретные списки.
С 1 апреля 2026 года сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови официально включены в «белый список» — перечень цифровых платформ, которые остаются доступными даже при ограничениях мобильного интернета. Решение приняли минцифры, минздрав и Росздравнадзор во исполнение поручения президента России Владимира Путина. В список вошли десятки приложений: FreeStyle LibreLink, Medtrum EasySense, «ДиаНянь», iCan Health и другие, которыми ежедневно пользуются дети с диабетом первого типа.
Для родителей это означает простую, но жизненно важную вещь: даже если в регионе объявлена беспилотная опасность и мобильный интернет временно отключен, данные с датчика ребенка продолжают поступать на телефон. Гипо- или гипергликемию можно заметить вовремя — и предотвратить беду.
Гузель Щанина, мама ребенка с диабетом, к которой часто обращаются другие родители, формулирует результат этой работы без пафоса, но очень точно.
«Раньше была проблема, что родитель не мог отследить уровень сахара в крови своего ребенка, находясь дома или на работе. Сейчас, насколько знаю, этой проблемы не существует. В последнее время я не слышу о ней вообще и в случае со своим ребенком каких-то проблем не наблюдаю», — призналась она в беседе с корреспондентом «Башинформа».
Собеседница агентства отмечает главное — тревога о том, что «я не вижу своего ребенка» — ушла.
Наталья из Уфы добавляет:
«На Прямую линию Радия Хабирова я обращалась вместе с десятками мам детей с сахарным диабетом 1 типа из Башкирии. Мы действительно находились в недоумении, когда видели, что в „белые списки“ включены различные маркетплейсы, но то, что связано с жизнью и здоровьем наших детей — нет. Тогда мы поняли, что надо идти к первому лицу. Мой, на тот момент, трехлетний ребенок только пошел в детский сад и мне было необходимо следить за его уровнем сахара на расстоянии и сигнализировать о критических моментах воспитателям, так как медсестры в детском саду тогда не было. С объявлением режима „Беспилотная опасность“ это было невозможно.
Глава республики поручил разобраться и отправить соответствующие запросы в федеральные органы, так как этот вопрос находился в их ведении. И это сработало! Спустя некоторое время волевое решение принял глава государства Владимир Путин. Спасибо нашим руководителям, которые в этом важном вопросе подарили матерям спокойствие».
Почему эта история не только про приложения? За сухими формулировками типа «сервисы дистанционного контроля», «перечень цифровых платформ» стоит очень простая вещь: государство услышало родительское сообщество и конкретную маму из Башкирии, которая вышла на прямую линию и сказала о том, что ее беспокоит.
И это не единственный след той линии. По данным регионального минздрава, в республике продолжает развиваться инфраструктура помощи детям с эндокринными заболеваниями. На базе РДКБ работает Центр детской эндокринологии, где на учете состоят более 1800 детей с сахарным диабетом.
«На сегодняшний день в Башкирии 100% детей с сахарным диабетом обеспечены средствами непрерывного мониторирования глюкозы — они предоставляются бесплатно в рамках федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом“. Система позволяет родителям и детям постарше самостоятельно в реальном времени контролировать уровень сахара и вовремя заметить гипогликемию или резкий подъём сахара. Получить ее можно, обратившись в детскую поликлинику по месту жительства», — рассказала «Башинформу» и. о. завотделением эндокринологии Республиканской детской клинической больницы Диана Хорошилова.
Она также отметила, что за последние полгода обращений по «белым спискам» от родителей не поступало. При этом, медик пояснила, включение сервисов мониторинга в «белые списки» не гарантирует бесперебойную передачу данных при любых ограничениях связи:
«Если система недоступна, родителям следует подключиться к Wi-Fi и проверить передачу данных, а пока удалённый доступ не восстановился — смотреть показатели непосредственно на телефоне ребёнка; после восстановления связи передача возобновляется автоматически. Если ограничения связи сняты, а данные не идут, нужно обращаться к производителю. В крайнем случае уровень сахара проверяется глюкометром».
Добавим, что в сентябре 2026 года Радий Хабиров лично посетил модернизированное эндокринологическое отделение РДКБ.
«Республиканская детская больница — это наш флагман. Здесь трудятся лучшие врачи, накоплены высочайшие компетенции», – отметил он.
11 ноября 2026 года Глава Башкирии снова выйдет на прямой диалог с жителями республики. Радий Хабиров уже поручил начать подготовку и подчеркнул, что у людей должна быть возможность отправить вопросы заранее. Сделать это можно в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).
Кроме того, в 2026 году впервые появилась возможность записать видеообращение Радию Хабирову в мобильных студиях.
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